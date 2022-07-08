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    Bahar Candan, bikini giymedi

    Tatile çıkan Bahar Candan, herkesi şaşırtan bir paylaşım daha yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 10:25
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    Bahar Candan, bikini giymedi

    Katıldığı moda programında ünlnen Bahar Candan, sosyal medyada ilginç paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

    Her fırsatta maaşlı arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan bu sefer sınırları zorladı.

    Elleriyle kapattı

    Bahar Candan bu sefer havuz başında üstünü çıkardı. Üstsüz şekilde çekim yapan Bahar Candan bir eliyle göğüslerini kapatmaya çalıştı.

    O anlar sosyal medyada olay oldu. Candan'ın o halini görenler paylaşımına yorum yağdırdı.

    Bahar Candan, bikini giymedi #1

    "Ben gerçeğim"

    İlginç açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Bahar Candan, “Rol mü yapıyorsunuz?” sorusunu şu yanıtı vermişti:

    "Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. 'Sen geçmişte de böyle biri miydin?' demek, kilo verdikten sonra zayıflayan birine 'Sen ezelden beri zayıf mıydın?' demekle aynı. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde."

    Bahar Candan, bikini giymedi #2

    Bahar Candan, bikini giymedi #3

    Bahar Candan, bikini giymedi #4


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