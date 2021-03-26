Bahar Candan, saldırıya uğradı

Uludağ'da katıldığı partide bir erkeğin saldırısına uğrayan Bahar Candan, hastanelik oldu.

Katıldığı moda programında ünlünen Bahar Candan, Uludağ'da katıldığı bir partide tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğradı. Yüzüne kesici bir aletle yara alan Candan'ın yanağına 10 dikiş atıldı. Tedavisi yapılan Candan, hastaneden taburcu edilirken ablası Nihal Candan da bir an olsun yanında ayrılmıyor.

"KÖTÜ BİR GECE GEÇİRDİK"

Nihal Candan, kız kardeşinin hastane odasında çektiği fotoğrafını paylaşarak "Merak eden herkese teşekkürler. Gerçekten çok kötü bir gece geçirdik ailecek. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyada kötülüğün son bulması dileğiyle" dedi.

Nihal Candan, Bahar'a saldıran kişinin tanımadıkları Murat isimli biri olduğunu ve nöbetçi mahkemeye çıkarılarak işlemlerin devam ettiğini söyledi.