Bahar Candan: Saldırıyı kişisel algılamıyorum

Uludağ'da, tanımadığını iddia ettiği birinin saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen, ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, geçtiğimiz hafta Uludağ'da katıldığı bir partide tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı.

YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI

Saldırganın, "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyerek, kendisini darbettiğini iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını duyurdu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

"Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan bana benim bir hayranım olarak yaklaştı. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darbedilmiş, yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim.

Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip, bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma, her an, herkesin... Herkes şu anda sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için..."





"KİŞİSEL ALGILAMIYORUM"

"Ben olayı çok kişisel algılamıyorum." diyen Bahar Candan, "Hele ki, böyle bir zamanda olay hiç kişisel değil. Çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Kişisel hiçbir problemim yok. Bence kadına şiddetle ilgili. Saldırganı daha sonra hiç görmedim." diye konuştu.