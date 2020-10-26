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    Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, İstiklal Marşı'nı okuduğu videoda "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" diyerek Şevval Şahin'e gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 16:57
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    Bahar Candan, 'Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor' deyip İstiklal Marşı'nı okudu

    Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti.

    Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında soruları cevapsız bırakan Şahin'e destek mesajlarının yanı sıra tepkiler de gelmeye başladı.

    "TÜRKİYE'NİN EN SALAK KIZI BİLE SÖYLEYEBİLİYOR"

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan da sosyal medya hesabından koltuğun tepesine çıkarak İstiklal Marşı'nı okuduğu anları yayınladı. Candan daha sonra paylaştığı videosunda "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval" ifadelerini kullanarak herkesi şaşkına çevirdi.

    Bahar Candan İstiklal Marşı'nı okudu ViDEO

    Bahar Candan, 'Türkiye nin en salak kızı bile söyleyebiliyor' deyip İstiklal Marşı nı okudu #1

    Bahar Candan, 'Türkiye nin en salak kızı bile söyleyebiliyor' deyip İstiklal Marşı nı okudu #2

    Bahar Candan, 'Türkiye nin en salak kızı bile söyleyebiliyor' deyip İstiklal Marşı nı okudu #3

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