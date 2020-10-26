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Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, İstiklal Marşı'nı okuduğu videoda "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" diyerek Şevval Şahin'e gönderme yaptı.