- Haberler
- Magazin Haberleri
- Bahar Candan'ı takipçileri ayıpladı
Bahar Candan'ı takipçileri ayıpladı
Duştan çıplak fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 09:17
- Güncelleme : 14.03.2022 - 10:19
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında soyunup sıvıyağ ile yıkanan Bahar Candan, yaptıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
DUŞ POZU GELDİ
Bahar Candan, gece yarısı duştan çıplak pozunu paylaşınca büyük tepki aldı. Takipçileri, Candan'a paylaşımı silmesi gerektiğini söyledi. Candan fotoğrafına; "Ben kuruyana kadar yemo biter." yazdı.
Takipçilerinin eleştirilerine kulak asmayan Candan, fotoğrafını kaldırmadı.
Bahar Candan şimdilerde Seyhan Soylu'nun kanatları altında, Al Sana Haber programında yorumculuk yapıyor.