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    Bahar Candan'ı takipçileri ayıpladı

    Duştan çıplak fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:19
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    Bahar Candan'ı takipçileri ayıpladı

    Geçtiğimiz günlerde canlı yayında soyunup sıvıyağ ile yıkanan Bahar Candan, yaptıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    DUŞ POZU GELDİ

    Bahar Candan, gece yarısı duştan çıplak pozunu paylaşınca büyük tepki aldı. Takipçileri, Candan'a paylaşımı silmesi gerektiğini söyledi. Candan fotoğrafına; "Ben kuruyana kadar yemo biter." yazdı.

    Takipçilerinin eleştirilerine kulak asmayan Candan, fotoğrafını kaldırmadı.

    Bahar Candan şimdilerde Seyhan Soylu'nun kanatları altında, Al Sana Haber programında yorumculuk yapıyor.

    Bahar Candan ı takipçileri ayıpladı #1

    Bahar Candan ı takipçileri ayıpladı #2

    Bahar Candan ı takipçileri ayıpladı #3

    Bahar Candan ı takipçileri ayıpladı #4


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