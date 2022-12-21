Bahar Candan'ın çıplak pozları paylaşıldı

Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın çıplak fotoğrafları ifşa edildi.

Moda programı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, yaptığı ilginç hareketler ve konuşma şekliyle dikkat çekmişti. Fenomen Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı.

İfşa oldu

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Bahar Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor.