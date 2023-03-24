Bahar Öztan, yeniden kansere yakalandı 'Gamzeli Güzel' olarak tanınan Bahar Öztan, dört kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımları 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi filmlerde rol alan usta oyuncu Bahar Öztan’dan kötü haber geldi. İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla’daki özel bir hastanede tedavi görüyor. Moralinin yüksek olduğunu söyleyen Öztan, şunları söyledi: "Sevenlerimden dua istiyorum" "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" "Mis kokusu beni bir müddet idare eder" Hasta yatağında yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş. Güzel gülücüklerinle moral verdi. Mis kokusu beni bir müddet idare eder" mesajını yazdı.