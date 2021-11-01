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    Baldwin: Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm

    Hollywood yıldızı Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazayla öldürdükten sonra ilk kez muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 02:22
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    Baldwin: Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm

    Köstebek ve Görevimiz Tehlike gibi filmlerde rol olarak dünyaca üne kavuşmuş olan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, Halyna Hutchins'ı kazayla öldürdükten sonra ilk kez kameralar karşısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    Baldwin, evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmadı.

    Baldwin: Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm #1

    "BİR GÜN ÖNCE BERABER YEMEK YEMİŞTİK"

    Baldwin gazetecilere üzgün olduğunu belirterek "Bir kadın öldü ve o benim arkadaşımdı" dedi.

    Çekim için Santa Fe'ye geldiği gün Hutchins'ı ve yönetmen Joel Souza'yı yemeğe götürdüğünü söyleyen Baldwin, "Birlikte bir film çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu." ifadelerini kullandı.

    Baldwin: Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm #2

    "TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"

    Yaşanan hadisenin trilyonda bir ihtimal olduğunu aktaran Baldwin, böyle kazaların nadir olduğunu vurguladı.

    Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine 'soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini' hatırlatan Baldwin, daha sonra gazetecilerin yanından ayrıldı.

    Baldwin: Bir gün önce onu yemeğe götürmüştüm #3

    NE OLMUŞTU

    Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vurmuştu. Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetmiş ve omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

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