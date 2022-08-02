Banu Alkan, sevgilisini paylaşmaya doymadı

Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden 64 yaşındaki Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etmişti.

Doludizgin bir ilişki yaşayan Alkan, şimdi de Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu.

Alkan paylaşımlarına; "Büyük aşkım Kemal Yıldız sevglim seni seviyorum" notunu düştü.

Yorum yağdı

Banu Alkan'ın profili sosyal medyada gündem oldu. Banu Alkan'a takipçilerinden adeta yorum yağdı.

Gelinlik siparişi bile veren Alkan, şu sıralar sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.