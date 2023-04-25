Banu Alkan, takipçilerini geçmişe götürdü Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken 65 yaşındaki Banu Alkan, beyaz mayosuyla yaktı geçti.

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Türk sinemasının Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Alkan, son paylaşımıyla yine Instagram’ı yaktı geçti.

Beyaz bikinili fotoğraf geldi

Banu Alkan, son olarak beyaz bikinili hallerini paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan sanatçıya yorum ve beğeni yağdı.

"Yeni bir Afrodit doğabilir"

Banu Alkan geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katılmıştı. Alkan'ın burada yaptığı açıklamalar magazin gündemine oturmuştu. "Yeni bir Afrodit doğabilir" ifadelerini kullanan Banu Alkan, hamile kalabileceğini dile getirmişti. 64 yaşındaki şarkıcının bu sözleri şaşkına çevirmişti. Banu Alkan "Yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim" demişti.