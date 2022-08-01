Banu Alkan'ın evleneceği tarih belli oldu

Banu Alkan, nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’la evlilik hazırlıklarına başladı.

Yeşilçam’ın 64 yaşındaki Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, kendisinden yaşça küçük Türk iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu.

Ses sanatçısı Onur Akay, Afrodit’in nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’ın kaç yaşında olduğunu, ne işle uğraştığını ve çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları açıkladı.

"20 yaş küçük"

Banu Alkan’ın nişanlısının 44 yaşında olduğunu açıklayan Onur Akay, “Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız’la İstanbul’da bir mekanda tanıştılar.

O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan’ın yanına oturmak istiyor ve Banu abla da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney’e benzeterek ilk görüşte aşık oluyor.





"Hollanda'da yüzükler takıldı"

3 gün sonra Hollanda’ya giden Kemal Yıldız’la daha sonra bir kez de Düsseldorf’da görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan, Holanda’ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız, nişan yüzüğünü Banu Alkan’a Hollanda’da bir kuyumcuda takıyor.

Bir kez evlenen ve boşanan Kemal Yıldız, bir kız çocuğu babası ve baba tarafından da aslen Mersinli. Anne tarafından Samsunlu olan ancak Hollanda da dünyaya gelen Yıldız, iyi bir eğitim alıyor.

"Nikah Fransa'da"

Mutlu çiftimiz Eylül ayının ikinci haftası Fransa Konsolosluğu’nda nikâh yaptıktan sonra, Fransa’da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek. Banu Alkan ise gelinliği için şimdiden siparişi verdi. Afrodit, Donald Trump'ın eşi Melania Trump’un evlenirken giydiği gelinliğin aynısından diktiriyor" açıklamasını yaptı.