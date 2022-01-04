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    Banu Alkan'ın son videosu olay oldu

    Banu Alkan'ın kendi kendine konuştuğu video, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 14:15
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    Banu Alkan'ın son videosu olay oldu

    Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Banu Alkan, sosyal medyada yine gündem oldu.

    Instagram hesabını aktif kullanan Alkan, yeni yıl için bir video paylaştı. Videoda yeni yıla kendi kendine konuşarak girdiği görünen Alkan'ın paylaşımı, çok sayıda yorum aldı.

    Çok konuşulan videosuyla ilgili konuşan Alkan, o anların perde arkasını anlattı.

    "İNSANLARIN İSMİNİ VEREMEDİK"

    Büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu belirten 63 yaşındaki oyuncu, söz konusu videoda lobiden geçerken yeni yılını kutlayan insanlara cevap verdiğini söyledi. Banu Alkan, "Sosyal medyada 'Banu Hanım kiminle konuşuyor, hayalet mi?' diye yorumlar yapıldı. Bir firma için yaptığımız çekimde ses çıkmasın diye kuytu yer arıyoruz. Arada bir insanlar da geçiyor, çekimde olduğumuzu görüyorlar. O sırada birçok kişiyle konuşuyorum. Instagram hesabımda bunları paylaşabildim, o kişilerin isimlerini veremedim. 2022'ye sevenlerime 'mutlu yıllar' diyerek girmiş oldum." ifadelerini kullandı.

    Banu Alkan'ın son videosu olay oldu ViDEO

    Banu Alkan ın son videosu olay oldu #1

    Banu Alkan ın son videosu olay oldu #2


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