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    Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme

    Altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Nisa Bölükbaşı'yla Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 08:42
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    Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme

    Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı, ayrıldığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaptı.

    "PİŞMAN OLMAYIN"

    Instagram'dan fotoğraf paylaşan oyuncu, Victoria Holt romanlarında yer alan bir sözü yazdı. Yağcı, "Asla pişman olmayın! Eğer sonucu iyiyse, mükemmel. Sonucu kötüyse, bu bir tecrübedir" notunu düştü.

    "KADINLARA DERS VERİYORUM"

    Yağcı, kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. ‘Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım’ diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" sözleriyle, tepki toplamıştı. Bölükbaşı, dün Instagram'dan, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" demişti.

    Barış Murat Yağcı dan Nisa Bölükbaşı na gönderme #1

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