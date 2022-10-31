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    Başak Dizer ile Özge Özpirinçci çocukları buluşturdu

    Özge Özpirinçci ile bir araya gelen Başak Dizer'den, Kurt Efe ve Mercan paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:40
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    Başak Dizer ile Özge Özpirinçci çocukları buluşturdu

    Kıvanç Tatlıtuğ ile altı yıl önce nikah masasına oturan ve şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Başak Dizer, ailesiyle Bodrum'a gitti.

    Şimdilerde eşi ve oğluyla sıcak havanın tadını çıkaran Başak Dizer, kendisinden birkaç ay önce doğum yapan yakın arkadaşı Özge Özpirinçci ile bir araya geldi.

    Kumla oynadılar

    Dizer, oğlu Kurt Efe ile Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın kum oynadıkları anı takipçileriyle paylaştı.

    "Krem ve karamel"

    Kurt Efe ve Mercan'ın yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Başak Dizer, çektiği fotoğrafa; "Kurt ve Mercan, krem ve karamel" notunu düştü. 45 yaşındaki Başak Dizer'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

    Başak Dizer ile Özge Özpirinçci çocukları buluşturdu #1

    Başak Dizer ile Özge Özpirinçci çocukları buluşturdu #2

    Başak Dizer ile Özge Özpirinçci çocukları buluşturdu #3


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