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Başak Dizer'den yeni hamilelik pozu
Hamileliğin çok yakıştırıldığı konuşulan Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 11:25
- Güncelleme : 14.02.2022 - 11:27
6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Tatlıtuğ Ailesi'nin, bir erkek bebek beklediği öğrenildi.
KARLAR İÇİNDE HAMİLELİK POZU
Hamileliğin çok yakıştığı konuşulan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un zarif eşi Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi.
Karın keyfini çıkaran güzel modacı Başak Dizer, beyazlar içinde hamilelik pozu verdi.
Saçlarını değiştirdiği dikkatlerden kaçmayan Başak Dizer'in yeni pozuna beğeni yağdı.