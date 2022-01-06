Başak Dizer'in ilk hamilelik karesi

4 aylık hamile olan Başak Dizer'den, beklenen hamilelik fotoğrafı geldi.

5 sene önce Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti.

Tatlıtuğ çifti, yakın arkadaşları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya geldi. Dizer, Instagram hesabından buluşmadan kareler paylaştı. Fotoğraflarda, Dizer'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

KÜÇÜK KIVANÇ GELİYOR

4 aylık hamile olan ünlü stil danışmanı, erkek bebek bekliyor. Ünlü çift, daha önce yaptıkları açıklamada bebeğin ismine karar vermediklerini söylemişlerdi.