Euro
15.5628
0.63%
Dolar
13.7508
0.61%
Altın
794.6930
-0.02%
Borsa
2,011.59
0.31%
Bitcoin
599.156
-3.68%
BTXN Coin
32.52
-5.18%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Başak Dizer'in ilk hamilelik karesi

    4 aylık hamile olan Başak Dizer'den, beklenen hamilelik fotoğrafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Dizer'in ilk hamilelik karesi

    5 sene önce Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti.

    Tatlıtuğ çifti, yakın arkadaşları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya geldi. Dizer, Instagram hesabından buluşmadan kareler paylaştı. Fotoğraflarda, Dizer'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

    KÜÇÜK KIVANÇ GELİYOR

    4 aylık hamile olan ünlü stil danışmanı, erkek bebek bekliyor. Ünlü çift, daha önce yaptıkları açıklamada bebeğin ismine karar vermediklerini söylemişlerdi.

    Başak Dizer in ilk hamilelik karesi #1

    Başak Dizer in ilk hamilelik karesi #2

    Başak Dizer in ilk hamilelik karesi #3


    Görüş Bildir