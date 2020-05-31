Beckham çifti hırsızlara karşı önlem alıyor

David Beckham ve Victoria Beckham çifti İngiltere'de artan hırsızlık olaylarına karşı evlerine gizli tünel açtırıyor.

David Beckham ve Victoria Beckham, İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

Express gazetesinin özel haberine göre ünlü çift, bu plan çerçevesinde yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.

‘HIRSIZ KORKUSU’

Gelişmeyi “Beckhamlar hırsız korkusu yüzünden malikanelerinden kaçış için gizli tünel yaptırıyor” başlığıyla aktaran Mirror ise söz konusu planın, milli futbolcu Dele Alli’nin Londra’daki evinde bıçaklı soyguncuların saldırısına uğraması ve ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın Los Angeles’taki malikanesine birilerinin girmesinden korktuğunu söylemesinin ardından geldiğini vurguladı.

ÇİFT 3 ÇOCUĞUYLA COTSWOLDS’TAKİ EVDE KALIYOR

Salgının sürdüğü sırada Beckham çifti, dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki evde kalıyor.

Ailenin en büyük çocuğu olan 21 yaşındaki Brooklyn ise şu sıralar New York’ta kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor.