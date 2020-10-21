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    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi

    David Beckham'ın kızıyla olan bir fotoğrafı, sosyal medyayı tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 11:49
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    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi

    Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, emeklilik hayatını ABD’de satın aldığı futbol takımı ve çocuklarıyla ilgilenerek geçiriyor. 45 yaşındaki Beckham’ın en küçük çocuğu olan kızı Harper’la verdiği bir poz, sosyal medyayı karıştırdı.

    ELEŞTİRİLDİ

    Kızını dudağından öperken poz veren David Beckham’ın bu anlarını, eşi Victoria görüntüleyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Victoria Beckham’ın ‘En iyi baba’ notuyla paylaştığı fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi; Beckham'ın kızını dudağından öpmesi eleştirildi.

    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi #1

    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi #2

    Eski futbolcu daha önce de benzer paylaşım yapmış, tepki çekmişti.

    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi #3

    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi #4

    Beckham’ın öpücüğü eleştirildi #5

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