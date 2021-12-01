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    Begüm Kütük, boksa başladı

    Boksa başlayan Begüm Kütük, antranmandan fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:24
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    Begüm Kütük, boksa başladı

    Ünlü oyuncu Begüm Kütük, 7 aylık bir aranın ardından geçen eylül ayında spora başlamıştı.

    Pilates yapan, kondüsyon çalışan oyuncu, şimdi de Uzak Doğu dövüş sporlarına merak sardı. Bir spor hocasından özel kick boks dersleri alan Begüm Kütük, dün 1.5 saat antrenman yaptı.

    "İLK DENEME"

    Sosyal medya hesabından antrenmandan fotoğraf paylaşan Kütük, yayınladığı fotoğrafın altına; "İlk deneme. Çok tehlikeliyim." yazdı.

    Begüm Kütük, boksa başladı #1

    Begüm Kütük, boksa başladı #2

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