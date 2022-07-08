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Behzat Ç. ekibi yine buluştu
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 06:59
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İnternette yayın yapan bir platformda 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi.
Prova yapıldı
Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.
Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de yer alacak. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek. Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.
Nejat İşler yok
Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.
Yeni dizi Harun'suz
Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın da yeni sezonda yer almayacak.