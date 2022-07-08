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    Behzat Ç. ekibi yine buluştu

    Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 06:59
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    Behzat Ç. ekibi yine buluştu

    Bir dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    İnternette yayın yapan bir platformda 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi.

    Prova yapıldı

    Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.

    Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de yer alacak. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek. Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.

    Behzat Ç. ekibi yine buluştu #1

    Nejat İşler yok

    Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.

    Yeni dizi Harun'suz

    Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın da yeni sezonda yer almayacak.

    Behzat Ç. ekibi yine buluştu #2


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