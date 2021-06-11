Behzat Uygur: Annem ve babam beni sahneye hazırlarken

Behzat Uygur: Annem ve babam beni sahneye hazırlarken

Sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşan Behzat Uygur, anılara daldı

Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YIL 1970"

Çocukluğu tiyatro sahnelerinde geçen Behzat Uygur geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Babası ve annesi ile sahne öncesi hazırlık yaptıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uygur altına, 'Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…' mesajını düştü.

"SAHNE EVİMİZ GİBİYDİ"

Verdiği bir röportajda, 'Sahne evimiz gibiydi' diyen Uygur o günleri anlatmıştı: 'Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.”