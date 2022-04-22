Behzat Uygur'dan mesaj isyanı

Behzat Uygur, kendisine bir takipçisinden sürekli gelen aynı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta tiyatrocu Behzat Uygur, bir takipçisinden gelen mesajlara isyan etti. Söz konusu takipçisi Behzat Uygur'a sürekli olarak herhangi bir kız arkadaşının adını verip kendisinin o arkadaşı sevdiğini söylediği bir video çekmesini rica eden mesajlar atıyordu.

Engelledi

Behzat Uygur bu mesajlara daha fazla dayanamadı ve takipçisini engelledi.

Usta oyuncu, mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Senin ilişkine prodüksiyon mu yapacağım"

Not olarak da, "17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" yazdı.