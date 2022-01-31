Bella Hadid, çocukluğunu anlattı

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, çocukken yaşadığı travmaları ve ilerideki etkilerini itiraf etti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, moda markası Victoria's Secret'ın VS Voices adlı podcast programında, Amanda de Cadenet'in sorularını yanıtladı.

Bella Hadid, çocukken yaşadığı sıkıntıları anlattı ve ailenin utanç kaynağı gibi hissettiğini, o dönem düşüncelerine önem verilmediğini söyledi.

"BAŞKALARINI MEMNUN ETMEYE ÇALIŞAN BİRİ OLDUM"

Hadid, zamanla başkalarını memnun etmeye odaklanan birine dönüştüğünü, cinsel, fiziksel veya duygusal sınırlar koymayı bıraktığını söyledi.

25 yaşındaki model, "İlişkilerde ya da ailede sürekli düşüncelerimin kendilerininkinden daha az önemli olduğunu söyleyen erkeklerin çevresinde büyüdüm." dedi.

"ETKİLENDİM"

Çocukken yaşadıklarının büyüdüğünde de kendisini ciddi biçimde etkilediğini söyleyen Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim." diye konuştu.

Hadid, kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini söyledi.

HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Geçen yıl sarsıcı bir düşüş yaşadıktan sonra hayatından değişiklik yapmaya karar verdiğini söyleyen Hadid, sosyal medyadan uzak durup meditasyon yaparak kendisini topladığını belirtti. Model, uyguladığı yöntemler klişe olsa da işe yaradığını dile getirdi.