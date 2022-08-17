Bella Hadid: Filistin için mankenliği bırakırım

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'in savunuculuğunu yaptığı için birçok markadan veto yediğini söyledi.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı 25 yaşındaki manken Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda yine cesur ve açık sözlülükle düşüncelerini dile getirdi.

Filistin halkı adına savunuculuk yapan Hadid, "Bu dünyaya model olmak için gelmediğini anladım" söyledi.

Hadid, Kaliforniya'da büyüdüğünü ve 2000 yılında anne ve babasının boşanmasının ardından Filistin bağlarından koptuğunu hissettiğini söyleyen Hadid, hislerini şöyle dile getirdi:

"Müslüman gibi yaşamak istedim"

"Uzun zamandır Filistin köklerimi özlüyordum ve bu beni gerçekten çok üzgün ve yalnız hissettiriyordu. Her gün babamla birlikte olmayı, ibadet edebilmeyi ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim. Ama bana bu verilmedi. Filistin'i hiçbir zaman özgür görememiş, orada yaşayan yaşlılar ve büyüyüp güzel bir hayat sürebilecek çocuklar için çabalıyorum. O kadar şanslıyım ki, istediğim ve hissettiğim gibi konuşabileceğim bir pozisyondayım.

"İşlerimi kaybettim"



Düşüşe geçtim. İşimi kaybettim. O kadar çok şirket benimle çalışmayı bıraktı ki... Yedi yıldır evlerinde yemek yediğim arkadaşlarım gibi beni tamamen bırakanlar oldu. Bu dünyaya model olmak için gelmediğini anladım. Mesleğimden olmak beni korkutmuyor"