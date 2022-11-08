Petrol
97.44
-0.49%
Euro
18.5424
0.04%
Dolar
18.5427
0.36%
Altın
994.58
-0.06%
Borsa
4332
0.00%
Bitcoin
373.775
-4.69%
BTXN Coin
10.17
-2.30%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Bella Hadid hastanelik oldu

    Dünyaca ünlü manken Bella Hadid'in yataktaki hali sosyal medyada gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bella Hadid hastanelik oldu

    Yoğun tempoda çalışan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığı yüzünden hastanelik oldu.

    Lyme, bir tür kenenin ısırması ile insana geçen bir bakterinin yol açtığı hastalık olarak biliniyor.

    Her gün podyumda

    Hollywood dedikodu bloglarında yayınlanan haberlerin içeriklerine göre, geçtiğimiz eylül ayında yapılan Moda Haftaları'ndan beri, her gün podyuma çıkan, çekimlere koşan ve bu süre zarfında uymak zorunda olduğu diyete olan bağlılığı sebebiyle neredeyse aç kalan Bella Hadid'in durumunun risk derecesi şimdilik bilinmiyor.

    Bella Hadid hastanelik oldu #1

    İş temposuna dayalı yorgunluğundan ve stresinden ötürü kanındaki enfeksiyon derecesinin arttığı söylenen Hadid, hasta yatağından fotoğraflarını paylaştı.

    Paylaştığı fotoğraflardaki bantlar ise, enfeksiyonun oluşturduğu yüksek derece ateş ve ağrıları hafifletmek için kullanılıyor.

    Sigara ve enerji içeceği

    Hadid'in, yoğun tempoda yemek yemediği sadece sigara ve enerji içeceği ile beslendiği söyleniyordu.

    Bella Hadid hastanelik oldu #2

    Bella Hadid hastanelik oldu #3

    Bella Hadid hastanelik oldu #4


    Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı
    Teknoloji

    Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı

    8 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    8 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir