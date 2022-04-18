Bella Hadid: Instagram Filistin paylaşımlarını engelliyor

Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı.

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'dan Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunuyordu.

Instagram'a sinirlendi

Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor." ifadesini kullandı.

Hadid, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.