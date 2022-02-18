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    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın

    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 17 yaşındaki Hoda Al-Jamaa'nın okutuğu lisede başörtüsü yüzünden saldırıya uğramasına sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 11:53
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    Okulda saldırıya uğrayan ve başörtüsü yırtılarak darbedilen Hoda Al-Jamaa, beyin sarsıntısı geçirdi. Başörtüsü yüzünden maruz kaldığı bu korkunç saldırı sonrasında gündeme gelen Hoda Al-Jamaa'ya, Bella Hadid'den destek geldi.

    "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" her fırsatta dile getiren ünlü model, bu çirkin saldırının ardından sosyal medya isyan etti.

    Bella Hadid paylaşımında, "Tesettür ve başörtüsünün farklı biçimleri modada kendini göstermeye başlasa da, Müslüman kadınların inançları ve temsil ettikleri şeyler nedeniyle düzenli olarak karşılaştıkları günlük mücadeleyi, istismarı ve ayrımcılığı hatırlayalım. Her kadının vücuduna, onunla ne yapmaları gerektiği konusunda fikirleri HİÇ KİMSE'nin kararı değildir." dedi.

    "MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİZİN ARKASINI KOLLAYIN"

    Bella Hadid, başörtüsü yırtılan liseli kızın yaşadıklarından sonra açıklamasında şunları söyledi:

    "DÜPEDÜZ IRKÇILIK"

    "Modanın sınırları aşması ve bazı şeyleri kabul edilebilir yaptığını biliyorum ama müslüman kadınlar için başörtüsünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlardan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın.”

    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın #1

    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın #2

    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın #3

    Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın #4


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