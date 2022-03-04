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    Bella Hadid podyuma transparan çıktı

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir markanın sonbahar/kış koleksiyonu için podyumda yürüdü.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 11:57
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    Bella Hadid podyuma transparan çıktı

    Filistin asıllı model Bella Hadid, katıldığı son defilenin de en cesur parçasıyla podyuma çıktı ve yine damgasını vurdu.

    DİĞER MANKENLER SÖNDÜ

    Kural bozmayan güzel model, dün yürüdüğü podyumda da  transparan bir parça tercih etti. Hadid,  elbisenin altına hiçbir şey giymedi.

    Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla  dikkat çeken Bella Hadid, defiledeki mankenleri yine geride bıraktı.

    Geride bıraktığı modeller arasında kardeşi Gigi Hadid de vardı.

    Bella Hadid podyuma transparan çıktı #1

    Bella Hadid podyuma transparan çıktı #2

    Bella Hadid podyuma transparan çıktı #3

    Bella Hadid podyuma transparan çıktı #4

    Bella Hadid podyuma transparan çıktı #5


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