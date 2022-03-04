Bella Hadid podyuma transparan çıktı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir markanın sonbahar/kış koleksiyonu için podyumda yürüdü.

Filistin asıllı model Bella Hadid, katıldığı son defilenin de en cesur parçasıyla podyuma çıktı ve yine damgasını vurdu.

DİĞER MANKENLER SÖNDÜ

Kural bozmayan güzel model, dün yürüdüğü podyumda da transparan bir parça tercih etti. Hadid, elbisenin altına hiçbir şey giymedi.

Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla dikkat çeken Bella Hadid, defiledeki mankenleri yine geride bıraktı.

Geride bıraktığı modeller arasında kardeşi Gigi Hadid de vardı.