Bella Hadid'in paylaştığı camiye çikolata yağıyor

Filistinli manken Bella Hadid'in, Hacı Osman Torun Camii paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu resmi Instagram hesabından paylaşmıştı.

Hadid etkisi

Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı.

Kampanya başladı

Ayrıca Hadid'in paylaşmından sonra camiye kampanyalar yapılmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma ve oyuncak gönderiliyor.