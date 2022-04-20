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- Bella Hadid'in paylaştığı camiye çikolata yağıyor
Bella Hadid'in paylaştığı camiye çikolata yağıyor
Filistinli manken Bella Hadid'in, Hacı Osman Torun Camii paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 09:53
- Güncelleme : 20.04.2022 - 10:28
Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu resmi Instagram hesabından paylaşmıştı.
Hadid etkisi
Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı.
Kampanya başladı
Ayrıca Hadid'in paylaşmından sonra camiye kampanyalar yapılmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma ve oyuncak gönderiliyor.