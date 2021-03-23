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- Bella Thorne ve Benjamin Mascolo nişanlandı
Bella Thorne ve Benjamin Mascolo nişanlandı
Hollywood’un sevilen isimlerinden Bella Thorne, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 11:43
- Güncelleme : 23.03.2021 - 11:48
Bella Thorne ve Benjamin Mascolo, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
İlk olarak Nisan 2019’da objektiflere yakalanan ve aşklarını aynı yılın haziran ayında sosyal medyadan dünyaya duyuran ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı.
27 yaşındaki İtalyan şarkıcı, 23 yaşındaki ABD’li oyuncunun parmağına taktığı yüzükle verdikleri pozu, Instagram’dan paylaşarak, altına, “Evet dedi” diye yazıp, nişanlısını etiketledi.
Geçtiğimiz yıl Meksika tatiline çıkan ikili, eğlenceli görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.