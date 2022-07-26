Ben Affleck balayında ağladı

Jennifer Loopez'le evlenince hayalleri gerçek olan Ben Affleck balayında gözyaşlarına boğuldu.

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı.

Yıllar sonra yeniden ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikili, aşklarını bu kez geçtiğimiz hafta nikah masasına taşımıştı.

Balayına çıktılar

Evlilik işlemlerini Las Vegas Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştiren Lopez ve Affleck, sürpriz nikahın ardından, balayı tatili için soluğu Paris'te aldı. Ünlü çifte, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları, Violet ile Seraphina ve Jennifer Lopez'in ikizlerinden Emme de eşlik ediyor.

Ben'in gözyaşları

Ünlü çift, balayı sırasında bir başka mutlu olayı daha kutladı. İkili, 24 Temmuz'da 53. yaşına giren Lopez'in doğum günü için Eyfel Kulesi manzaralı bir restoranda yemek yedi. Romantizm doruklarına çıkan Ben Affleck, öylesine büyük bir aşk ve mutlulukla dolup taştı ki duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğuldu.

Jennifer Lopez de elini eşinin yanağına koyarak gözyaşlarını sildi, sonra da başını tutup göğsüne yasladı ve Affleck'i sakinleştirmeye çalıştı.