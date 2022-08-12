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Ben Affleck, iç güveysi oldu
Yeni evli çift Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, kalacak evlerine karar verdi.
- Haber Merkezi
- 12.08.2022 - 11:46
- Güncelleme : 12.08.2022 - 11:49
ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (53) ile oyuncu Ben Affleck (49) çifti, yeni bir malikane almaktan vazgeçti.
Ünlü çift, Lopez’in Los Angeles’taki 28 milyon dolarlık malikanesinde yaşayacak.
Çocukları da alacaklar
Malikaneye, Lopez’in ikizleri ve Affleck’in üç çocuğunun da yaşayabileceği şekilde tadilat yaptıracaklar.
Geçen ay evlenen çift, tadilat bitene kadar 60 milyon dolarlık bir malikanede kirada oturacak.