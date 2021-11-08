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    Ben Affleck, Jennifer Lopez'i öpücüklere boğdu

    Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, aşklarını göz önünde yaşamayı sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:20
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    Ben Affleck, Jennifer Lopez'i öpücüklere boğdu

    17 yıl önce önce büyük bir aşk yaşayan ve bir dönem 'Bennifer' olarak anılan  oyuncu Ben Affleck (49) ile şarkıcı Jennifer Lopez (52), sürpriz birlikteliklerini artık kimseden gizlemiyor.

    2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurduktan sonra 2021'in aşk bombasına imza atan ve nikah masasına oturması beklenen ikili, geçtiğimiz gün Los Angeles'taki Van Nuys Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

    UĞURLAMAYA GELDİ

    Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden Ben Affleck, sevgilisine sarıldı. Bir yandan da komik mimikler yaparak onu güldürmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

    Aşıklar, havalimanında bir ara romantik anlar yaşadı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.

    Ben Affleck, Jennifer Lopez i öpücüklere boğdu #1Ben Affleck, Jennifer Lopez i öpücüklere boğdu #2

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