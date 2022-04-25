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    Ben Affleck'den flört uygulaması iddialarına cevap

    Ben Affleck, flört uygulamasında 'Selling Sunset'in yıldızı Emma Hernan ile eşleştiği ileri sürülmüştü.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 07:26
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    Ben Affleck'den flört uygulaması iddialarına cevap

    17 yıl aranın ardından şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle gündemde olan Ben Affleck'in (49), flört uygulaması kullandığı konuşulmuştu.

    Emma Hernan, Affleck'in Lopez'le ilişkisinin yeniden alevlenmesinden hemen önce aktörle eşleştiklerini iddia etmişti.

    Chrishell Stause'un, "Ben Affleck'in bir kıza video gönderdiği için viral olduğu zamanı hatırlayın" demesinin ardından Hernan, "Bana mesaj atmış olabilir de olmayabilir de..." ifadelerini kullanmıştı.

    Emma Hernan, Affleck'in kendisini birkaç kez kahve içmeye davet ettiğini ancak hiç gitmediğini belirtmişti.

    "Bağlantımız var"

    Emma Hernan, Affleck'in Lopez ile ikinci birlikteliğini kastederek, "Ondan hemen önceydi" ifadelerini kullanıp, şunları eklemişti; “Yani, belki de 'Bennifer' olmazdı. Boston bağlantımız var. Yani bu onun tavlama cümlesiydi.”

    Tüm bunların ardından Ben Affleck'in temsilcileri, People'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve iddiaları yalanladı. Affleck'in temsilcileri, "Birkaç yıldır aktif bir üye olmadığını doğruladı" dedi.

    Ben Affleck den flört uygulaması iddialarına cevap #1

    Ben Affleck den flört uygulaması iddialarına cevap #2


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