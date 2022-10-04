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    Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası

    Şaşalı bir düğünle evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliğinde sorunlar olduğu gündeme bomba gibi düştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:43
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    Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası

    Temmuz ayında evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck evliliğinde sorunlar baş gösterdi. Balayı sonrası evlilikte krizler yaşanmaya başladı.

    Ünlü çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi. Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

    Evlenince her şey değişti

    "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #1

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #2

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #3

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #4

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #5

    Ben Afleck ile Jennifer Lopez in evliliğinde kriz iddiası #6



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