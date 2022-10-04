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- Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası
Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası
Şaşalı bir düğünle evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliğinde sorunlar olduğu gündeme bomba gibi düştü.
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 10:29
- Güncelleme : 04.10.2022 - 10:43
Temmuz ayında evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck evliliğinde sorunlar baş gösterdi. Balayı sonrası evlilikte krizler yaşanmaya başladı.
Ünlü çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi. Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:
Evlenince her şey değişti
"Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."