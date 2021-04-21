Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı

Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı

Ben Kingsley, İspanyol ressam Salvador Dali’nin biyografi filmi için kamera karşısına geçti.

77 yaşındaki İngiliz aktör Ben Kingsley, İspanyol ressam Salvador Dali’yi canlandırdığı "Dali Land" adlı biyografi filminin çekimlerinde görüntülendi.

AYNI DALİ

Galler’deki filmin çekimlerinde makyajla kusursuz bir şekilde Dali’ye benzetilen Oscarlı aktörü görenler, gözlerine inanamadı.

1973 yılında geçen Dali Land, yaşlanan ressamın New York’ta büyük bir gösteriye hazırlanmasına yardımcı olan genç bir galeri asistanının hikayesini anlatıyor.

GENÇLİĞİNİ EZRA MİLLER OYNUYOR

Kingsley, ünlü ressamın yaşlılık dönemini oynarken, oyuncu Ezra Miller ise Dali’nin gençliğini canlandırıyor.