Euro
9.7805
0.12%
Dolar
8.1127
0.07%
Altın
464.9
0.23%
Borsa
1.365
0%
Bitcoin
450.400
0.36%
EXEN Coin
26.01
1.04%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı

    Ben Kingsley, İspanyol ressam Salvador Dali’nin biyografi filmi için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 06:51
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 06:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı

    77 yaşındaki İngiliz aktör Ben Kingsley, İspanyol ressam Salvador Dali’yi canlandırdığı "Dali Land" adlı biyografi filminin çekimlerinde görüntülendi.

    AYNI DALİ

    Galler’deki filmin çekimlerinde makyajla kusursuz bir şekilde Dali’ye benzetilen Oscarlı aktörü görenler, gözlerine inanamadı.

    1973 yılında geçen Dali Land, yaşlanan ressamın New York’ta büyük bir gösteriye hazırlanmasına yardımcı olan genç bir galeri asistanının hikayesini anlatıyor.

    GENÇLİĞİNİ EZRA MİLLER OYNUYOR

    Kingsley, ünlü ressamın yaşlılık dönemini oynarken, oyuncu Ezra Miller ise Dali’nin gençliğini canlandırıyor.

    Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı #1

    Ben Kingsley, Salvador Dali’yi canlandırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir