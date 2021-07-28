Bengü'den 2'nci doz paylaşımı

6 aylık hamile olan Bengü, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı Bengü, hamilelerin aşı olup olmamalarıyla ilgili tartışmaların devam ettiği aylarda ilk doz aşısını yaptırmıştı.

Bengü, bu adımı doktoruyla konuştuktan sonra attığını açıklamıştı.

Güzel şarkıcı, dün ikinci doz aşısını da yaptırdı.

"6 AYLIK HAMİLEYİM, BİLİME GÜVENİYORUM"

Aşı olduğu andan fotoğraf paylaşan Bengü, "Evet 6 aylık hamileyim. Evet doktorlarıma ve bilime güveniyorum.

"İKİNCİ DOZUMU OLDUM"

Evet ikinci doz aşımı oldum. Lütfen siz de aşınızı olun." notunu yazdı.