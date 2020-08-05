Bengü'den duygulandıran paylaşım

Ünlü şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep 1. yaşına bastı.

2018 yılında hayatını iş insanı Selim Selimoğlu ile birleştiren Bengü, 2019 yılında da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Zeynep, bugün 1. yaşına bastı.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Bengü, duygusal bir yazı kaleme aldı:

"İYİ Kİ BİZİM KIZIMIZ OLDUN"

"Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz."