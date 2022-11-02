Bengü'nün oğlu 1 yaşına girdi

1 yaşına giren minik oğluna evde küçük bir parti veren ünlü şarkıcı Bengü'nün paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duyugusnu tatmıştı.

Ünlü şarkıcı geçen yıl kasım ayında da babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'e kavuşmuştu.

Aynı annesi

Artık iki çocuk annesi olan Bengü'nün minik oğlu 1 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Bengü ile oğlunun benzerliği dikkat çekti.