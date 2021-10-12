Bennu Gerede, Daren Gerede ile Bilge Öztürk aşkını eleştirenlere kızdı

Fotoğrafçı Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya, gönlünü 43 yaşındaki Bilge Öztürk’e kaptırdı.

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 43 yaşındaki Avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya'da buldu.

"MUTLUYUZ"

Yılın büyük bölümünü Muğla Akyaka’da açtığı kitesurf okulunda geçiren Bilge Öztürk, Formula 1 yarışını izlemek için İstanbul’daydı. Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz." dedi.

İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu. Daren Gerede Erkaya'nın annesi, fotoğrafçı Bennu Gerede, konuyla ilgili olarak Instagram hesabından dikkat çeken bir açıkla yaptı:

"RIZAYA DAYALI AŞK"

"Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benim ile iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştürmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk...

"VÜCUT SADECE ARAÇTIR"

Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi? Sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden. Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız...

"KADIN BÜYÜK OLUNCA NEDEN SKANDAL"

Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşca büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor.? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum Bilge Öztürk."



