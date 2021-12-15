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    Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor

    Tarz değişikliğine giden Berdan Mardini, "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 18:35
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    Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor

    İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, Morena Tarakut ile yeni aşka yelken açmasıyla gündemdeydi.

    Değişim kararı veren Mardini, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı yeni imaj paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    "ASIL İMAJ ÇALIŞMALARI ŞİMDİ BAŞLIYOR"

    Yeni imajıyla Özcan Deniz'e benzetilen Berdan Mardini, "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum." dedi.

    Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor #1

    Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor #2

    Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor #3

     

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