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    Berdan Mardini ile dalga geçtiler

    Tarzıyla sürekli eleştirilen Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 08:12
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 08:21
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    Berdan Mardini ile dalga geçtiler

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün oğlu Kurt Efe ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Ailesiyle tatilde olan Tatlıtuğ, beyaz kaban ve şapkalı bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Oyuncunun oğluyla yaptığı paylaşımı kısa sürede gündem olurken önümüzdeki günlerde Survivor 2023'e gidecek olan Berdan Mardini'den de benzer bir paylaşım geldi.

    Berdan'ı ti'ye aldılar

    Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şapka ve beyaz kabanıyla poz veren Berdan Mardini, sosyal medyada alay konusu oldu. Tarzı Tatlıtuğ ile kıyaslanan Mardini için "İnternetten sipariş verdiğim, eve gelen" yorumları yapıldı.

    İşte Berdan Mardini'ye gelen yorumların bir kısmı:

    - Aaa Kıvanç Tatlıtuğ'a özenmiş

    - Atanamayan Kıvanç Tatlıtuğ

    - Kıvanç Tatlıtuğ kombini bu

    - Ya ama artık biraz kendin olmalısın

    - Tip Özcan Deniz kıyafet Kıvanç falan

    Berdan Mardini ile dalga geçtiler #1

    Berdan Mardini ile dalga geçtiler #2


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