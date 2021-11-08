Berdan Mardini, komşusuyla aşk yaşıyor

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

10 yıllık eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan ve daha sonra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini'nin, şarkıcı komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

BERDAN AŞIK

Dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum." dediği öne sürüldü.

DOĞUM GÜNÜ HAZIRLAMIŞTI

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı. Taze aşıklar aynı sitede oturuyor.