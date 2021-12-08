Berdan Mardini: Özcan Deniz'i taklit etmedim

Berdan Mardini, yeni tarzını eleştirenlere cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün yeni imajıyla çok konuşulmuştu. Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla Özcan Deniz’e benzetilmişti.

43 yaşındaki türkücü, sosyal medyada gündem olan fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

"Ünlü olduğum ilk yıllardan itibaren Özcan Deniz’e benziyorsun yorumları yapılıyor.” diyen Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşehrim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece.

"SAÇIMI BOYATMAYACAĞIM"

Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim. ‘Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim’ dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur? Çıplak ceketle mi dolaşacağız.”