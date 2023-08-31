Berdan Mardini pembe takım elbiseli pozunu paylaştı

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Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Berdan Mardini yine gündemde.
Farklı giyim tarzlarıyla sosyal medyada dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gişe rekorları kıran Barbie filmine ailesiyle birlikte gitmişti.
Pembe takım elbise giydi
Ünlü türkücü bu kez de pembe takım elbiseli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
"Ben seviyorum, yakışmış bence"
Mardini paylaşımına "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü.
Tarzı gündem oldu
Berdan Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu.
Ünlü türkücü tarzını bir kez daha konuşturdu.