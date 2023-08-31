Berdan Mardini pembe takım elbiseli pozunu paylaştı
ensonhaber.com

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Berdan Mardini yine gündemde.

Farklı giyim tarzlarıyla sosyal medyada dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gişe rekorları kıran Barbie filmine ailesiyle birlikte gitmişti.

Pembe takım elbise giydi

Ünlü türkücü bu kez de pembe elbiseli pozlarını hesabından paylaştı.

"Ben seviyorum, yakışmış bence"

Mardini paylaşımına "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü.

Berdan Mardini pembe takım elbiseli pozunu paylaştı
Berdan Mardini'nin pembe takım elbisesiyle pozu

Tarzı gündem oldu

Berdan Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu.

Ünlü türkücü tarzını bir kez daha konuşturdu.