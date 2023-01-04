Berdan Mardini, Survivor için hazır

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin Survivor'a giderken yaptığı tarz olay yarattı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını söyleyip kadrolara açıklamıştı. En çok konuşulan isimlerden biri ünlü türkücü Berdan Mardini olmuştu.

Taytla yaptığı sporla güncelerce konuşulan Mardini Survivor için hazır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

Mardini, bu kez da tarzıyla olay yarattı. Mardini'nin Survivor'a gidiş için yaptığı tarza yorum yağdı.