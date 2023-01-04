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    Berdan Mardini, Survivor için hazır

    Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin Survivor'a giderken yaptığı tarz olay yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 08:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 08:22
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    Berdan Mardini, Survivor için hazır

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını söyleyip kadrolara açıklamıştı. En çok konuşulan isimlerden biri ünlü türkücü Berdan Mardini olmuştu.

    Taytla yaptığı sporla güncelerce konuşulan Mardini Survivor için hazır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

    Mardini, bu kez da tarzıyla olay yarattı. Mardini'nin Survivor'a gidiş için yaptığı tarza yorum yağdı.

    Berdan Mardini, Survivor için hazır #1

    Berdan Mardini, Survivor için hazır #2

    Berdan Mardini, Survivor için hazır #3

    Berdan Mardini, Survivor için hazır #4


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