Berdan Mardini Survivor'da

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı.

Ünlü televüzyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023 hazırlıklarına başladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim, şarkıcı Berdan Mardini oldu.

Ilıcalı, Berdan Mardini'nin Survivor'a gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başaırar diliyorum."





Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.