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    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor

    Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, yeni imaj çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 07:25
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    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor

    İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitti.

    Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yeni imajıyla ilgili ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    SÜRPRİZ VAR

    Yeni tarzıyla Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, yeni haliyle bir fotoğraf daha yayınladı. Ünlü şarkıcı karesine; "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum" açıklamasını yaptı.

    "DENEME YAPTIM"

    Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düşmüştü.

    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor #1

    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor #2

    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor #3

    Berdan Mardini, yeni imajı için çalışıyor #4

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