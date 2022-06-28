Berdan Mardini'den aldatılma itirafı

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler hakkında herkesi şaşırtan açıklamlarda bulundu.

Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca kez aldatıldığını iddia etti.

"Otellere gidip.."

Çocuklarının annelerini görmek istemediğini söyleyen Berdan Mardini, Sabah'a yaptığı açıklamada "'Çocuklarımla tatile gidiyorum' diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış" dedi.

"10 yıllık evliliğimde 9 yıl aldatılmışım"

Berdan Mardini aldatıldığını ise şu sözlerle anlattı: "Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı.





"Evde neler çıktı neler"

Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım."