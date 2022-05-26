Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den mini şortlu poz

Kilo verip estetik müdahalelerle değişen Fatoş Yelliler'in mini şortuyla verdiği poz dikkat çekti.

Berdan Mardini ile evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Kilolar verildi

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, mini şortuyla bahçede sere serpe poz verdi.

Kilo verip estetiklerle bambaşka birine dönüşen Fatoş Yelliler, göğüs dekoltesinin öne çıktığı pozlarıyla da dikkat çekti.