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- Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den mini şortlu poz
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den mini şortlu poz
Kilo verip estetik müdahalelerle değişen Fatoş Yelliler'in mini şortuyla verdiği poz dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 10:42
- Güncelleme : 26.05.2022 - 10:59
Berdan Mardini ile evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.
Kilolar verildi
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, mini şortuyla bahçede sere serpe poz verdi.
Kilo verip estetiklerle bambaşka birine dönüşen Fatoş Yelliler, göğüs dekoltesinin öne çıktığı pozlarıyla da dikkat çekti.